Треть жалоб бизнеса на проверки удовлетворяется – вице-премьер Григоренко

Средний срок рассмотрения жалоб предпринимателей на действия надзорных органов и проверки бизнеса составляет сегодня 11 дней, сообщил в Совете Федерации вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Законодательством установлен максимальный срок рассмотрения жалоб в 20 дней. "Пусть жалобу будут рассматривать 15 дней, но качественно", - считает вице-премьер. Треть жалоб на действия надзорного органа удовлетворена, рассказал Григоренко.

"Каждая жалоба для нас – это фактура, мы должны выяснять, что не так в нашем законодательстве", - добавил чиновник.