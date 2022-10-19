"Наукограду быть!" Академический получил новый импульс развития на форуме 100+ TechnoBuild

В рамках деловой программы IХ Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов дали старт проекту наукограда в Академическом районе.

Как передает корреспондент Накануне.RU, вместе с лучшими учениками Академического они символично нажали красную кнопку старта этой прогрессивной программы.

По словам гендиректора АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергея Ланцова, главный девиз наукограда: "Даешь +100 академиков в течение ближайших 10 лет".

"Основу наукограда, конечно, составляют население и наши дети. Сдаем комплексы для обучения и развития нашей молодежи. Все школы у нас имеют "привязку" к будущей профессии. Есть проработки по открытию даже железнодорожного класса, мы не так давно открыли художественную школу - там конкурс на место выше, чем в некоторых вузах. Планируем создать сеть средних специальных профильных учреждений и уже нашли, куда их "приземлить". Ну и вершиной этого является высшее образование", - заявил Сергей Ланцов.

По его словам, основа для наукограда - это уже имеющиеся научные институты, IT-кластер на 5 тыс. рабочих мест и медицинский кластер на 15 тыс. рабочих мест. Таким образом Академический стремится формировать профессиональное и научное сообщество, начиная с детского сада и заканчивая профессиональной деятельностью.