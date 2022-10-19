19 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: EPA

Баррикады в Париже и столкновения с полицией: Францию охватили массовые демонстрации

Во Франции арестовали 15 человек в ходе массовой демонстрации, которая охватила всю страну. Как уточнили в МВД республики, 11 человек были арестованы в Париже.

Акция протеста в столице Франции 18 октября привела к столкновениям с полицией. Демонстранты возводили баррикады. Девять полицейских получили ранения.

Протестующие требовали повышения заработной платы и выражали недовольство ситуацией на заправочных станциях, пишет Regnum.

Отмечается, что многотысячные протесты прошли по всей Франции. К примеру, в Марселе, по данным полиции, на демонстрацию вышли 2,2 тысячи человек, а в Мартиге собралось 2 тысячи человек.

Напомним, во Франции проходят "нефтяные забастовки". В стране - большой дефицит топлива на заправках. Автомобили вынуждены часами стоять в пробках в ожидании возможности заправиться. Правительство Франции призвало принять требования бастующих и повысить зарплаты работников. 13 октября сообщалось, что в Париже введен лимит в 50 евро на покупку бензина на фоне нехватки топлива из-за забастовок.

Теги: франция, баррикады, париж, демонстрации



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