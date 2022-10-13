13 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Париже заправки ввели лимит на покупку бензина

В Париже введен лимит в 50 евро на покупку бензина на фоне нехватки топлива из-за забастовок.

По данным РИА Новости, на площади Трокадеро наблюдается длинная очередь из автомобилей и мотоциклов.

На одной из колонок висит листок с надписью о том, что максимальная сумма заправки не должна превышать 50 евро, чтобы большее число водителей смогли заправиться. После 12 часов дня на заправке уже нет топлива, о чем предупреждают подъезжающих к АЗС полицейские.

Отмечается, что цены на бензин в столице Франции превысили отметку в 2 евро. Дизель подорожал до 2,50 евро.

Напомним, во Франции набирают силу "нефтяные забастовки", которые продолжаются по мере того, как увеличиваются очереди на автозаправочных станциях.

Сейчас во Франции большой дефицит топлива на заправках. Автомобили вынуждены часами стоять в пробках в ожидании возможности заправиться. Правительство Франции призвало принять требования бастующих и повысить зарплаты работников.

В сентябре власти Франции ввели скидку на бензин, но эти меры анонсированы только до 1 ноября. Поэтому дефицит горючего сопровождается ажиотажным спросом, пока оно снова не подорожало. Правительство Франции было вынуждено "распечатать" стратегические запасы топлива.

Теги: париж, бензин, заправки



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