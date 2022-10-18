19 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Врио губернатора Херсонщины объявил о начале эвакуации: "Есть риск затопления территорий"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации части территории региона – из-за угрозы удара ВСУ по дамбе Каховской ГЭС и возможного затопления.

Сальдо в своем обращении к жителям региона заявил, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ тоже сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. "Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины", - заявил Сальдо.

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра", - добавил врио губернатора.

"Там, где действуют военные, гражданским людям не место", - полагает Сальдо.

"Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег, - добавил чиновник. - Тем жителям области, кто решит переехать далее, в регионы России, Правительство РФ предоставит жилищные сертификаты. Об этом специально заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Перемещение и временное размещение жителей Бериславского, Белозерского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов будет проведено бесплатно, силами МЧС РФ и правительства Херсонской области".

Теги: владимир сальдо, херсон, эвакуация



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