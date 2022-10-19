Стремоусов: Херсон сдавать не собираемся

Украинские войска концентрируют свои силы на херсонском направлении и могут в ближайшее время начать наступление на Херсон, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в телеграм-канале.

"Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим", — подчеркнул он.

По словам Стремоусова, не исключены обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области. В связи с этим он рекомендовал мирным жителям "не мешать военным делать свое дело" и переходить на левый берег Днепра или выехать в другие субъекты России.

Стремоусов добавил, что жилье, которое люди могут потерять из-за ударов, будет компенсировано на территории других субъектов РФ.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об эвакуации части территории региона – из-за угрозы удара ВСУ по дамбе Каховской ГЭС и возможного затопления.

Сальдо в своем обращении к жителям региона заявил, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления, РФ тоже сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление.