Банки приступили к реструктурированию кредитов мобилизованным

Банки в России начали принимать заявки на кредитные каникулы по потребительским кредитам и ипотеке от мобилизованных граждан и членов их семей.

Заявки, в том числе принимают в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке, банке "Зенит" и "Почта банке". Закон дает право получить отсрочку платежей или уменьшить их размер на льготный период гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции взяли ипотеку, любой потребительский кредит или микрозаём.

Обратиться за каникулами также могут члены их семей, включая супругов, и лица, находящиеся на иждивении. Подать заявление можно до 31 декабря 2023 года.

Основной критерий при рассмотрении заявок – наличие документов, подтверждающих факт призыва, сообщают "Ведомости".