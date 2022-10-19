Замглавы МЧС России посетил с рабочим визитом Екатеринбург

Заместитель министра МЧС России – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский посетил с рабочим визитом Екатеринбург.

Визит состоялся 18 октября. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в ходе поездки Супруновский принял участие в международном строительном форуме 100+ TechnoBuild, в рамках которого состоялась сессия "Новые социально-экономические условия технического нормировании в строительной сфере. Содействие развитию строительной отрасли".

Замглавы МЧС озвучил основные направления, по которым требуется усиление внимания по контрольно-надзорной деятельности. Также он рассказал о тенденциях совершенствования и новых механизмах технического регулирования в области пожарной безопасности.

В ходе рабочего визита Анатолий Супруновский провел рабочую встречу с заместителем губернатора Свердловской области Азатом Салиховым и главой Березовского Евгением Писцовым. Участники обсудили вопросы обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и развития системы безопасности жизнедеятельности населения в муниципалитетах.

Завершая поездку, Супруновский ознакомился с техническим оснащением полигона учебно-спортивного центра Уральского института ГПС МЧС России. Также он принял участие в форуме "Диалог на равных", проводимого в рамках слета спасателей-добровольцев.

Напомним, что в начале сентября Екатеринбург посещал глава МЧС России Александр Куренков.