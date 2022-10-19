19 Октября 2022
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Политика За рубежом
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Американский миллиардер Экман призвал Украину оставить Крым России

Американский миллиардер и инвестор Билл Экман предложил свое разрешение конфликта на Украине. Он призвал киевский режим признать воссоединение Крыма с Россией ради мирного урегулирования ситуации.

"До 1954 года Крым был частью России, там живут в основном этнические русские", - написал он в Twitter.

По его мнению, это объясняет, почему мировое сообщество "практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году".

Экман также выступил против членства Украины в НАТО, пишет Regnum. Миллиардер отметил, что "с каждым новым днем конфликта риск для всего мира растет".

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск предложил свое решение конфликта между Россией и Украиной. Он предложил официально сделать Крым частью России, как это и было с 1783 года. Кроме того, по мнению Маска, полуострову должны гарантировать обеспечение водой, а Украина должна оставаться нейтральной.

СМИ сообщили, что бизнесмен начал рассуждать на тему мирного урегулирования российско-украинского конфликта после беседы с Путиным. Однако создатель Tesla и SpaceX опроверг информацию о том, что у него был телефонный разговор с Владимиром Путиным в недалеком прошлом. В Кремле заявили, что телефонный разговор у них был примерно 1,5 года назад.

Теги: экман, украина, крым



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