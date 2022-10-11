11 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Политика В России За рубежом
Фото: twitter.com/elonmusk

Маск заявил, что не обсуждал с Путиным Украину

Американский бизнесмен, создатель Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что у него был телефонный разговор с Владимиром Путиным в недалеком прошлом.

"Это неправда. Я разговаривал с Путиным только один раз около 18 месяцев назад. Темой разговора был космос", - написал Маск в Twitter, когда его попросили прокомментировать публикацию в издании Vice.

СМИ ссылается на политолога Яна Бреммера, которому, якобы, Маск и рассказал про беседу с Путиным. После которой бизнесмен начал рассуждать на тему мирного урегулирования российско-украинского конфликта и даже предложил свой план.

Маск, якобы, рассказал: Путин готов идти на переговоры, но только если Украина признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими. А заодно согласится на нейтральный статус.

В Белом доме заявили: Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании на Украине. Только президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, когда надо вести переговоры.

Маск предложил план урегулирования из четырех пунктов: проведение повторных референдумов под эгидой ООН в присоединенных к России регионах, Россия и Украина соглашаются с любым исходом волеизъявления; в референдумах не участвует Крым – он остается российским; Украина обязуется обеспечить Крыму доступ к воде из Днепра через Северо-крымский канал и никогда более не ограничивать его; Украина остается внеблоковым, нейтральным государством.

В начале 2021 года Илон Маск писал в соцсетях, что хотел бы провести беседу с Владимиром Путиным в популярном на тот момент приложении Clubhouse. В Кремле заявили, что принципиально не против, но надо обсудить детали. В итоге заявлялось, что Маск на контакт так и не вышел. В марте этого года Маск вызывал Путина на поединок.

Теги: илон маск, владимир путин, украина



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