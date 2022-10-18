В Югре премией "Отец года" отметили высокий вклад пап в воспитание детей

В Югре названы лауреаты премии "Отец года". Первая региональная премия вручена для привлечения внимания югорчан к теме отцовства, укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Главное условие – номинантом обязательно должен быть отец – глава семьи. Всего на конкурс было подано несколько тысяч заявок, а победителем стал многодетный отец из Когалыма Артем Артеменко. О том, как прошел конкурс, читайте в нашем материале.

День отца установлен в России в 2021 г. решением президента Владимира Путина. В документе говорится, что праздник установлен "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". О необходимости Дня отца давно говорили многие законодатели и общественные организации. Проект указа разработало Министерство труда и социальной защиты. В ведомстве отмечали, что в Концепции государственной семейной политики говорится о необходимости пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в воспитание детей. Отмечается праздник в третье воскресенье октября, то есть в 2022 г. День отца выпал на 16 октября.

"День отца должен восполнить недостаток внимания к теме отцовства. Праздник составит своеобразную пару Дню матери. Мужчина в воспитании детей имеет весомую роль. Если мама – забота и любовь, то папа – характер, сила, защита. Я сам – отец, у меня – взрослая дочь и растет сын, которому сейчас четыре года. И свою отцовскую задачу я вижу, как необходимость воспитать в нём этот самый характер, ведь когда-то он тоже станет отцом", - сказал ранее спикер думы Югры Борис Хохряков.

В Югре День отца отметили вручением первой региональной премии "Отец года". Организаторы проекта – Ханты-Мансийское региональное отделение "Единой России", региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества "Отечество" и департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Побороться за почетное звание мог любой мужчина, живущий в округе и воспитывающий одного и более детей.

Заявки на конкурс "Отец года" принимали с 16 по 30 сентября. Всего их поступило 5,2 тыс. Голосование проходило со 2 по 15 октября. Только в первые сутки свои голоса отдали 60 тыс. югорчан. Церемония награждения лауреатов состоялась в Югре 16 октября, в День отца в России. Во время церемонии спикер думы Югры, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Хохряков отметил, что мужчина, отец – фундамент семьи, тот, кто первым защитит её, поддержит, протянет руку помощи.

"Каждый участник первой региональной премии "Отец года" уже получил самую большую награду – счастливую семью, умных и добрых детей, окруженных теплом и заботой", - добавил Борис Хохряков.

Обладателем почётного звания "Отец года" и сертификата на 300 тыс. руб. стал Артём Артеменко из Когалыма, набравший 1,4 тыс. голосов. На втором месте оказался Ринат Гарданов из Нягани, за которого проголосовали 724 югорчанина. Замкнул тройку лидеров Даниил Долгушин из деревни Сайгатина Сургутского района, предпочтение которому отдали 718 человек. Бронзовый лауреат премии воспитывает семерых детей.

В разговоре с Накануне.RU отец троих детей Артем Артеменко рассказал, что стал участником конкурса по предложению своей знакомой, сам он подавать заявку не собирался.

"Конкурс мелькнул у меня в соцсетях. Есть и есть. Незадолго до окончания приема заявок знакомая сказала, что хочет меня заявить на конкурс, и спросила, как я на это смотрю. Я ответил, что мне этим заниматься некогда, тогда она сказала, что готова сделать все сама – сделать необходимый видеоряд, подать заявку. Подала и подала. Где-то через пять дней я знал, что за меня голосуют, заинтересовался, стал следить. Подруги стали "агитировать" за меня. Город у нас небольшой, через два рукопожатия все друг друга знают", - сказал многодетный отец.

По его словам, голосов за него могло быть и больше, но, согласно условиям конкурса, голосовать могли только те, кто живет в ХМАО. Поэтому он получил на несколько сотен голосов меньше.

"Приятно, что люди меня посчитали достойным победы, хотя я ничего для этого и не сделал", - говорит Артеменко.

Отметим, в округе действуют различные меры поддержки для семей с детьми. Например, с 1 января 2020 г. в регионе введены новые выплаты для семей с детьми, в частности, проект "Расту в Югре" с денежной составляющей в 20 тыс. руб. при рождении ребенка. Также увеличен размер Югорского семейного капитала с 116 до 150 тыс. рублей, расширены направления его использования.

Весной 2022 г. депутаты думы Югры утвердили выплаты семьям с детьми, в которых единственный родитель (или оба) являются студентами, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идёт, например, о компенсации части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений (не более 10 тыс. руб. в месяц). Документ принят сразу в двух чтениях.