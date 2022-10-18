Власти Екатеринбурга подписали соглашение с "Эталоном" для благоустройства Чкаловского района

Администрация Екатеринбурга подписала соглашение о сотрудничестве с группой компаний "Эталон" в рамках проведения форума 100+ TechnoBuild. В соглашении предусмотрено создание в Чкаловском районе объектов инфраструктуры, внесенных в Стратегию социально-экономического развития.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в церемонии подписания приняли участие вице-президент по региону Урал акционерного общества "Группа компаний "Эталон" Андрей Ермишкин и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Развивая Екатеринбург, в районе собираются создать оптимальные условия функционирования систем объектов культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта. Предусмотрено и повышение экономического потенциала, и создание комфортной городской среды для населения.

Завершить работы планируется до 2030 года. Стороны договорились регулярно встречаться, приглашая для дискуссии уполномоченных представителей, и обмениваться информацией о ходе реализации проектов.