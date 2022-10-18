18 Октября 2022
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Общество В России
Фото: nakanune.ru

Пушков предложит Генпрокуратуре и Роскомнадзору заблокировать YouTube

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с предложением рассмотреть возможность блокировки YouTube в России.

Ранее стало известно, что Google заблокировал аккаунты Совфеда на YouTube из-за санкций, более 20 тысяч видео были удалены.

Пушков считает, что "пора уже применять к YouTube самые жесткие меры". По его словам, все попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы "ни к чему не приводят".

Сенатор уточнил, что YouTube можно временно заблокировать "в качестве последнего предупреждения", передает ТАСС.

Ранее Минцифры России выступило против блокировки YouTube. Запрет в министерстве назвали "самым последним шагом", на который должны идти власти.

Теги: Пушков, YouTube



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