18 Октября 2022
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Фото: Пресс-служба Тины Канделаки

Родину я поддерживаю, не более того - Канделаки

Гендиректор ТНТ и заместитель руководителя "Газпром-медиа" Тина Канделаки высказалась о персональных санкциях, введенных в отношении нее властями Канады.

В первом же абзаце своего Telegram-поста Канделаки пытается доказать, что не имеет отношения к пропаганде и политике: "Дорогие друзья, я, в целом, в политической дискуссии не участвую, я не прихожу в политические передачи, вы меня не видите у Соловьёва, я не выступаю с заявлениями. Родину я поддерживаю, как и любой нормальный гражданин. Не более того".

Канделаки пишет, что до сих пор активно политикой не занималась, но теперь, видимо, ей придется изменить свою позицию: "Я даю честное слово, что я обязательно включусь в яркую политическую дискуссию: есть и что рассказать, и что показать, и кого отметить. Этим я буду активно заниматься не только в своём телеграме, но и всеми доступными мне способами, поэтому большое спасибо".

Теги: тина канделаки, санкции, политика, пропаганда



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