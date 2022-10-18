ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Белгородской области, ранен мужчина

В Белгородской области временно остановлено движение поездов из-за обстрела железнодорожной станции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В одном из сел Белгородского района территорию железнодорожной станции обстреляли снарядами, сообщил он. Пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног.

"Повреждена контактная сеть ЖД путей, других видимых разрушений нет. Временно приостановлено движение поездов, аварийные бригады уже устраняют последствия", - написал Гладков.

15 октября в Белгородской области из-за обстрела со стороны Украины пострадала нефтебаза. На объекте начался пожар. О пострадавших не сообщалось.