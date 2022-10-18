Омбудсмен Татарстана призвала выйти из ВОЗ, продвигающей педофилию

18 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: wikipedia.org

Омбудсмен Татарстана призвала выйти из ВОЗ, продвигающей педофилию

В связи с готовящимся запретом пропаганды половых извращений России нужно поднять вопрос о выходе из ВОЗ, которая продвигает гомосексуализм и педофилию. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Она отмечает, что законопроект вводит запрет пропаганды содомии, но ВОЗ приняла новую версию международной классификацией болезней МКБ-11, в соответствии с которой педофилия теперь является разновидностью сексуальности. Об этом Накануне.RU пишет уже третий год. МКБ-11 нормализует гомосексуализм как вариант "психосексуального здоровья", а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния".

"Неужели мы отдадим на растерзание наших детей?.. Напомним, что регламентом предыдущей МКБ-10 из разряда психических расстройств в разряд нормы был переведен гомосексуализм, последствия чего мы теперь наблюдаем. А дальше что? Скорее всего, в МКБ-12 уже, например, каннибализм станет нормальным пищевым предпочтением. МКБ-11 была представлена на 144-м заседании исполнительного совета в январе 2019 года и утверждена в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в мае 2019 года. Переход на новый классификатор рекомендован ВОЗ с 1 января 2022 года, переходный период продлен до 2027 года. Россия, как член ВОЗ, обязана выполнять эти условия, что коренным образом противоречит не только обсуждаемому сегодня законопроекту, но и действующему законодательству", - написала Волынец.

Она уверена, что пришло время на самом высоком уровне поднять вопрос о выходе России из ВОЗ как "платформы расчеловечивания наших детей".

Председатель "Родительского всероссийского сопротивления" Мария Мамиконян в ходе парламентских слушаний также отметила, что без выхода из ВОЗ новый закон работать не будет.

Ранее из ВОЗ призывали выйти многие политики: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, а также общественные деятели. При этом в Минздраве РФ не хотят выходить из ВОЗ, считая членство в этой организации выгодным.

Напомним, СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия деятельности ВОЗ уставу и задачам этой организации. Спустя 70 лет эта формулировка продолжает быть столь же актуальной.

Теги: ВОЗ, педофилия, омбудсмен, содомия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети