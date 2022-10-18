Омбудсмен Татарстана призвала выйти из ВОЗ, продвигающей педофилию

В связи с готовящимся запретом пропаганды половых извращений России нужно поднять вопрос о выходе из ВОЗ, которая продвигает гомосексуализм и педофилию. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Она отмечает, что законопроект вводит запрет пропаганды содомии, но ВОЗ приняла новую версию международной классификацией болезней МКБ-11, в соответствии с которой педофилия теперь является разновидностью сексуальности. Об этом Накануне.RU пишет уже третий год. МКБ-11 нормализует гомосексуализм как вариант "психосексуального здоровья", а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния".

"Неужели мы отдадим на растерзание наших детей?.. Напомним, что регламентом предыдущей МКБ-10 из разряда психических расстройств в разряд нормы был переведен гомосексуализм, последствия чего мы теперь наблюдаем. А дальше что? Скорее всего, в МКБ-12 уже, например, каннибализм станет нормальным пищевым предпочтением. МКБ-11 была представлена на 144-м заседании исполнительного совета в январе 2019 года и утверждена в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) в мае 2019 года. Переход на новый классификатор рекомендован ВОЗ с 1 января 2022 года, переходный период продлен до 2027 года. Россия, как член ВОЗ, обязана выполнять эти условия, что коренным образом противоречит не только обсуждаемому сегодня законопроекту, но и действующему законодательству", - написала Волынец.

Она уверена, что пришло время на самом высоком уровне поднять вопрос о выходе России из ВОЗ как "платформы расчеловечивания наших детей".

Председатель "Родительского всероссийского сопротивления" Мария Мамиконян в ходе парламентских слушаний также отметила, что без выхода из ВОЗ новый закон работать не будет.

Ранее из ВОЗ призывали выйти многие политики: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов, а также общественные деятели. При этом в Минздраве РФ не хотят выходить из ВОЗ, считая членство в этой организации выгодным.

Напомним, СССР вышел из ВОЗ в 1949 году из-за несоответствия деятельности ВОЗ уставу и задачам этой организации. Спустя 70 лет эта формулировка продолжает быть столь же актуальной.