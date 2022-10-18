Свалкам могут разрешить соседство с аэропортами

Правительство может изменить подход к расположению свалок вблизи аэропортов. Если сейчас запрещено размещать такие объекты ближе чем в 15 км от аэродрома, то в будущем владельцы свалок могут получить разрешение на размещение в так называемой шестой подзоне (до 15 км), но только если проведут орнитологическое исследование (и оно покажет, что свалка не создает опасных скоплений птиц), пишет РБК. Смягчение действующих норм недавно обсуждалось на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко.

В "Российском экологическом операторе" отмечают, что орнитологические исследования могут затронуть около 170 объектов. Если будут создаваться новые комплексы – они тоже должны будут пройти экспертизу.

В России, как и в других странах, периодически происходят авиационные инциденты, связанные со столкновением самолетов с птицами. Самым серьезным таким отечественным инцидентом стала ситуация с самолетом "Уральских авиалиний" в 2019 году, когда Airbus взлетал в подмосковном Жуковском. По данным Росавиации в среднем в июле бывает более 160 столкновений птиц с самолетами.