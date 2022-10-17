Екатеринбуржца, открывшего бордель в бывшем здании суда, признали виновным

17 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Екатеринбуржца, открывшего бордель в бывшем здании суда, признали виновным

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Виталию Орлову, открывшему массажный салон с особого рода услугами в здании бывшего суда. Речь идет о помещении на ул. Бажова, 55, где ранее располагался суд Кировского района. Сняв его, Орлов нанял девочек и стал делать бизнес.

Согласно данным суда, предприниматель снял площадь на первом этаже, заключив договор аренды с замначальника департамента управления муниципальным имуществом местной администрации. После в здании он открыл массажный салон Angels & Demons, куда уже по объявлению стал приглашать девушек, не противящихся помимо массажа оказывать клиентам и более интимные услуги за денежное вознаграждение. В конце смены сотрудницы получали зарплату в 30%, еще 7% уходило администратору, а остальное бизнесмен убирал в свой карман.

В ходе суда Орлов полностью признал свою вину, в связи с чем его защита настаивала на прекращении уголовного дела. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, с учетом наличия у подсудимого троих детей, ему был назначен судебный штраф в размере 120 тыс. рублей. Позднее прокурором было подано апелляционное представление, однако оно осталось без удовлетворения.

Теги: Екатеринбург, бордель, массажный салон, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети