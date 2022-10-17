Екатеринбуржца, открывшего бордель в бывшем здании суда, признали виновным

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Виталию Орлову, открывшему массажный салон с особого рода услугами в здании бывшего суда. Речь идет о помещении на ул. Бажова, 55, где ранее располагался суд Кировского района. Сняв его, Орлов нанял девочек и стал делать бизнес.

Согласно данным суда, предприниматель снял площадь на первом этаже, заключив договор аренды с замначальника департамента управления муниципальным имуществом местной администрации. После в здании он открыл массажный салон Angels & Demons, куда уже по объявлению стал приглашать девушек, не противящихся помимо массажа оказывать клиентам и более интимные услуги за денежное вознаграждение. В конце смены сотрудницы получали зарплату в 30%, еще 7% уходило администратору, а остальное бизнесмен убирал в свой карман.

В ходе суда Орлов полностью признал свою вину, в связи с чем его защита настаивала на прекращении уголовного дела. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, с учетом наличия у подсудимого троих детей, ему был назначен судебный штраф в размере 120 тыс. рублей. Позднее прокурором было подано апелляционное представление, однако оно осталось без удовлетворения.