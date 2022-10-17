17 Октября 2022
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Фото: фейсбук Максима Шевченко

Литературный критик: "Отрицательно влияют на общество не упоминание ЛГБТ и супружеской неверности, а общая бедность"

Эксперты сомневаются, что тотальный запрет (в том числе среди взрослых) ЛГБТ-контента и произведений, отрицающих традиционные ценности, приведет к желаемому эффекту – моральному процветанию нации.

Напомним, сегодня в парламенте прошло обсуждение законопроектов, которые запрещают ЛГБТ-пропаганду среди взрослых (среди детей она уже запрещена), а также порицание традиционных семейных ценностей, пропаганду таких явлений как супружеская неверность, отказ от продолжения рода и т.д.

Литературный критик Дмитрий Самойлов обращает внимание на то, что появление запретных тем в литературе окажет обратный эффект (известный также как эффект Стрейзанд - социальный феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определённую информацию из публичного доступа приводит лишь к её более широкому распространению).

"Я рос в 90-е годы, когда не было запрещено вообще ничего. Если честно, я не увидел того, что везде упоминаемые тогда ЛГБТ, наркотики и супружеская неверность отрицательным образом повлияли на общество. Скорее, общая бедность отрицательно на него повлияла", - сказал Самойлов в эфире радио "Говорит Москва".

"Культуру нужно подбадривать, поддерживая линию того, что хорошо. А говорить, например, что "офицер НАТО — это плохо, поэтому давайте не будем о них никогда писать"… Это произведёт обратный эффект", - полагает эксперт.

Он отмечает, что, например, роман Льва Толстого "Анна Каренина" демонстрирует, как эта супружеская неверность может привести к погибели не только одного человека, но и ячейки общества. "Можем ли мы считать упоминание самой неверности пропагандой? В любой книге на полке в книжном магазине можно найти что-то такое", - полагает критик.

Теги: пропаганда, лгбт, критика, литература



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