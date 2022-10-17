17 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Пермском крае

В Екатеринбурге задержали водителя за уезд с места смертельного ДТП. Инцидент произошел в другом регионе.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, 15 октября сотрудникам ГИБДД столицы Урала поступила оперативная информация об автомобиле "ГАЗель". Ранее в Пермском крае его водитель совершил ДТП со смертельным исходом и скрылся.

Инспекторами ДПС на пересечении Объездной дороги и Чусовского тракта данное авто было обнаружено и остановлено. В ходе проверки документов была установлена личность водителя – им оказался 40-летний уроженец республики Татарстан.

Гражданина доставили в отдел полиции №9 УМВД Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства.

Напомним, также объявлен в розыск водитель, который на днях сбил подростка у екатеринбургского фитнес-клуба и скрылся. Пострадавший сейчас в больнице.

Теги: водитель, задержание, ДТП, Екатеринбург



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