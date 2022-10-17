ВС РФ снова нанесли удары по объектам энергетики Украины, - Минобороны

ВС РФ нанесли очередные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщает Минобороны России.

Удары наносились в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

"Все назначенные объекты поражены", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в понедельник в большинстве областей Украины вновь объявили воздушную тревогу. Местные власти заявляли о взрывах в Киеве и Одессе. На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области после "прилета" начался сильный пожар.