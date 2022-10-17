Владимир Мау остался научным экспертом Госдумы по анализу бюджета страны

Ректор РАНХиГС Владимир Мау остался научным экспертом Госдумы по анализу бюджета страны. Главный финансовый документ в эти дни рассматривается в парламенте, и Мау, как и в предыдущие года, пригласили оценить проект правительства. Глава комитета ГД по бюджету Андрей Марков уже анонсировал выступление Мау сегодня с комментарием представленного Минфином бюджета.

На прошлой неделе стало известно, что в отношении Мау прекратили уголовное расследование о мошенничестве в особо крупном размере. Информацию подтвердил адвокат ректора Алексей Дудник. "Уголовное дело действительно закрыто в связи с непричастностью моего подзащитного к совершению инкриминируемого преступления", - сказал он "Интерфаксу".

30 июня Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также сообщалось, что Мау вместе с бывшим замминистра просвещения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек. Позже Мау вернулся на работу в академию в прежнем статусе.