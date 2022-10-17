Добровольцы из Нижегородской области погибли в результате теракта на полигоне под Белгородом

При теракте на полигоне в Белгородской области погибли добровольцы-контрактники из Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона не уточнил количество погибших нижегородцев.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал он в своем Telegram-канале. Никитин пообещал оказать семьям всю необходимую помощь.

Напомним, 15 октября, в одной из воинских частей, расположенных в Белгородской области, двое мужчин открыли стрельбу. 11 человек погибли, еще 15 были ранены. Военные назвали случившееся терактом. Открывшие стрельбу граждане уничтожены ответным огнем. Инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Уточнялось, что под огонь попал личный состав подразделения.