17 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: Минобороны РФ

На Запорожье сообщили, что ВСУ готовит атаки на ЗАЭС с нескольких направлений

Украинские военные готовят новую попытку высадки десанта для захвата Запорожской АЭС, во время которой их атаки будут предприняты не с одного направления, как раньше, а сразу с нескольких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Угроза реальная, потому что мы видим, что как минимум 450 боевиков Сил специальных операций ВСУ занимаются только тем, что тренируются форсировать Днепр. Смена тактики по захвату атомной станции, по форсированию Днепра, заключается в том, что теперь, помимо одного, запорожского, направления, то есть со стороны востока и северо-востока, штурмовые группы накапливаются, формируются и готовятся к захвату на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара", - сообщил он.

Рогов уточнил, что штурмовые группы работают над слаживанием в населенных пунктах Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской области.

ЗАЭС, расположенная в городе Энергодаре, неоднократно становилась целью для ударов со стороны украинских войск, применявших в том числе артиллерию и беспилотники. В результате повреждения отдельных объектов инфраструктуры около станции были отключены все шесть ее энергоблоков.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", за которым будет закреплено имущество станции.

Теги: ЗАЭС, ВСУ, спецоперация



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