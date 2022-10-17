17 Октября 2022
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Общество Украина
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Взрывы в Одессе: в городе объявлена воздушная тревога

В Одессе утром 17 октября прогремели взрывы. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Ранее очевидцы сообщали как минимум об одном взрыве в пригороде Одессы. По данным СМИ, пострадал объект критической инфраструктуры.

Местные власти дважды за утро объявили воздушную тревогу, пишет Regnum.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил о двух взрывах утром в понедельник. Они произошли в Шевченковском районе города. Сообщалось о пожаре в здании национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Теги: одесса, взрывы



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