Тюменские предприятия начали оказывать помощь мобилизованным работникам и их семьям

Тюменские предприятия начали оказывать помощь мобилизованным работникам и их семьям.

Как сообщает РБК Тюмень, в "Мостострой-11" повестки получил 31 человек. Трудовые договоры с ними приостановлены, но не расторгнуты. За ними сохраняются трудовые места. В "Тюмень Водоканале" повестки получили 16 сотрудников. Компания приняла решение поддержать их материально. Кроме того, за ними сохранятся все льготы, предусмотренные коллективным договором. "Россети Тюмень" также сообщили о сохранении основных льгот, гарантий и компенсаций для работника и его семьи в период военной службы по мобилизации. Несмотря на приостановку трудового договора, стаж сотрудников не прерывается.



На предприятии СИБУРа "Запсибнефтехим" в Тобольске открыли горячую линию для работников и их семей, где дают консультации профессиональные юристы и психологи. Им оказывается всесторонняя помощь в решении бытовых вопросов: начиная с доставки продуктов питания, лекарств, бытовой химии и до помощи в проведении ремонта.



Как сообщало Накануне.RU, ранее президент России Владимир Путин сообщил о ходе мобилизации. По его словам, в России по состоянию на 14 октября уже мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться.