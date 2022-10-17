17 Октября 2022
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Общество В России Крым
Фото: пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина

Возобновлено движение автобусов по Крымскому мосту

Проезд автобусов по Крымскому мосту разрешен в оба направления, сообщили в Минтрансе РФ.

Движение по мосту после взрыва возобновилось утром 17 октября. Ранее автобусы направлялись на паромную переправу.

Помимо автобусов для пассажирских перевозок по Крымскому мосту доступны легковой транспорт, пригородные поезда и поезда дальнего следования.

Напомним, мост пострадал в результате взрыва 8 октября. Погибли пять человек, разрушены несколько автомобильных пролетов и часть ж/д моста.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, основные работы по восстановлению Крымского моста должны быть завершены до конца года.

Теги: автобусы, крымский мост



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