В России растет количество бракованных комплектующих для электроники

В России производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. После начала военных действий на Украине, по их словам, доля брака увеличилась с 2% до 40%.

Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает, пишет "Ъ". Проблема приведет к росту цен на отечественное оборудование. Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя электроники: дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Производители, по словам собеседника издания, вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции.

Заказчики сами стали закупать компоненты в Китае и других странах, не имея опыта и технологий проверки поставщиков и продукции, говорит гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский. В то же время, проблема "касается отдельных компаний, а не всей отрасли".