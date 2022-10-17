Сербия "бросила" Россию ради Европы

Сербия уступила давлению Запада по вопросу антироссийских санкций: на прошлой неделе страна поддержала резолюцию ООН, осуждающую РФ за проведение референдумов и присоединение четырех новых регионов. Изменилась и риторика сербских руководителей.

"У меня нет никакой дилеммы относительно сербской позиции. Место Сербии – в Европе. Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что мы движемся к евроинтеграции. Поэтому мы должны согласовать свою политику с ЕС. Никто не говорит, что у нас больше не будет друзей в Российской Федерации, но, с другой стороны, ее политика практически захватническая, и это нельзя поддержать", - цитирует "Ъ" заявление в интервью сербскому Euronews вице-премьера и министра энергетики Сербии Зораны Михайлович.

По ее мнению, решение по санкциям против РФ примет новое правительство страны, которое должно быть сформировано до конца октября. Не исключает больше введения Белградом антироссийских санкций и сербский президент Александр Вучич. Обращаясь на минувшей неделе к нации, он сообщил, что "Белград сохранит свою нынешнюю позицию по невведению санкций против России до тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность".

Ранее подобных заявлений Александр Вучич не делал. А знакомые с позицией сербского руководства источники издания обратили внимание на то, что после состоявшейся день спустя встречи президента с послом РФ в Белграде Александром Боцаном-Харченко сообщение президентской пресс-службы было "необычайно прохладным" и не содержало "традиционных заверений о невведении санкций против братской России".