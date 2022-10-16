Приемная Госдумы приоритетно рассмотрит обращения о проблемах с мобилизацией

Приемная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения о проблемах с частичной мобилизацией и реагировать на них. Об этом в своем telegram-канале сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он подчеркнул, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель и призвал граждан сообщать о проблемах.

"Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь. Нам необходимо сделать все, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей", - заявил парламентарий.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о ходе мобилизации. По его словам, в России по состоянию на 14 октября уже мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться.

"Линия соприкосновения 1100 км, держать ее контрактниками практически невозможно. Все мобилизованные должны пройти подготовку. 222 тысячи в частях-формирователях. 5-10 дней там подготовка. Затем они поступают в боевые части, там подготовка 5-15 дней. Следующий этап – уже в войсках, принимающих участие в боевых действиях. Но по минимальным значениям попадание на фронт уже возможно. 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, 16 тысяч в подразделениях боевых", – сообщил журналистам президент.

Он добавил, что если возникают вопросы о гибели неподготовленных мобилизованных, то Совбезу РФ будет дано поручение провести "инспекцию подготовки мобилизованных граждан".