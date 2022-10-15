Заявление Макрона о дестабилизации Россией обстановки на Кавказе - хамство, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Россия нагнетает обстановку на Южном Кавказе". Медведев считает, что излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую, и ничем другим объяснить последнее заявление Макрона невозможно.

"Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе и за его пределами. Заявление более, чем некорректное. Хамское. Извращённое и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны. Но, добавлю, вполне объяснимое с позиции ущербного и подобострастного атлантического восприятия действительности", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Макрон не обвинял Россию, а оправдывался сам, считает Медведев.

"Телеведущие упрекнули его в том, что "Франция бросила Армению на произвол судьбы". Он с горячностью рассказывает, как сильно Франция любит Армению. Тут расчёт – на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным", - рассуждает Медведев.

Он напомнил, как "с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях".

"Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире. Сам же Макрон в своё время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За всё то "разделяй и властвуй" в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов. То есть за своё отвратительное колониальное прошлое. И за вполне очевидное проамериканское настоящее", - написал Медведев.