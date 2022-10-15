В Верхней Пышме сразились юные шахматисты Свердловской области

В Медной столице Урала, Верхней Пышме, состоялся ставший уже традиционным турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и до 13 лет "Кубок УГМК". Он приурочен ко дню рождения компании, сообщили Накануне.RU в УГМК.

Быстрые шахматы, или рапид – формат игры, в котором время для обдумывания хода каждому игроку задается в следующих пределах: более десяти минут и менее часа. На "Кубке УГМК" на обдумывание хода каждому шахматисту дает10 минут + 5 секунд. В этом году в интеллектуальном единоборстве сошлись более 200 юных участников из территорий присутствия предприятий компании в Свердловской области. Будут разыграны четыре комплекта наград. Оценивает мастерство ребят судейская бригада во главе со спортивным судьей Всероссийской категории Владимиром Комиссаровым.

"Я надеюсь, что вы будете чувствовать себя в Верхней Пышме, как дома, потому что мы всегда рады детям, занимающимся спортом, и благодарны их родителям, которые понимают важность занятий, в том числе и быстрыми шахматами, для своих детей. В Свердловской области много выдающихся спортсменов по самым разным видам спорта, и хочется надеяться, что благодаря нашим общим усилиям среди них скоро окажутся и шахматисты мирового уровня", сказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, приветствуя участников и гостей Кубка УГМК.

Как подчеркнул заместитель министра физкультуры и спорта региона Андрей Зяблицев, в Свердловской области шахматы являются базовым видом спорта.

"В 20 муниципалитетах шахматами занимаются более 22 тыс. человек, и Верхняя Пышма развивается наиболее динамично", - сказал он.

По словам заместителя исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Елены Тишиной, уровень участников и уровень проведения этих соревнований очень высок.

"Это по всем показателям – лучший этап Кубка Свердловской области, поэтому, несмотря на то, что турнир проводится всего второй раз, в планах федерации сделать его всероссийским", - сказала Тишина.

Победители турнира, а также самый юный участник и самая юная участница получили призы и памятные подарки.