Росгвардия из-за нападений на военкоматы усилила их охрану

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что из-за участившихся нападений на военкоматы Росгвардия усилила их защиту.

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"В ряде городов, в том числе в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уже имели место, говорит политик, задержания злоумышленников с поличным: например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью.

Напомним, военкоматы оказались в зоне риска после начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом Владимиром Путиным. Нападали на здания комиссариатов, например, во Владивостоке, Амурской области и Хабаровске, Новосибирске, Нижнем Новгороде.