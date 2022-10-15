На Запорожье назвали "геноцидом" обстрелы ЛЭП со стороны Украины

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов считает, что Украина постоянными обстрелами пытается сорвать отопительный сезон на освобожденных территориях Запорожской области, устраивая геноцид жителей региона.

"Пытаются [украинские власти] лишить людей электричества, горячего водоснабжения, связи и отопления. И примеров этому – все больше: конкретные и постоянные удары по ЛЭП, которые должны были запитывать Энергодар от Запорожской АЭС, которая в том числе является источником подачи тепла и горячей воды. По сути, мы видим классический пример геноцида, зачистки жизненного пространства", - сказал ТАСС Рогов.

Ранее глава Энергодара Александр Волга заявил, что украинские военные пытаются сорвать в городе отопительный сезон, открывая огонь по соответствующей инфраструктуре. Он называл это актом "социального террора".