Пока точно не установлено, что взрывчатку для Крымского моста из Одессы отправили на зерновозе – Путин

Точной информации о том, что взрывчатку для Крымского моста из Одессы вывезли на зерновом сухогрузе, пока нет, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

"ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, было ли это сделано зерновозом. Это вопрос, ответа на него пока нет. Но если выяснится, что гуманитарный коридор используется для терактов, это поставит под вопрос функционирование коридора. Но такой информации пока нет", - сказал Путин.