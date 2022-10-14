14 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Белоруссия не даст США ударить по России через территорию республики, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что республика "удержит направление", если вдруг через ее территорию кто-то попытается ударить по России.

"Даже если нас туда втянут, мы сможем противостоять, мы удержим направление. Не хочу называть источники, но они говорят: "Мы пойдем прямо". Американцы заявляют на посиделках в Варшаве. Мы это видим и слышим. Что значит "прямо" из Варшавы? Это значит, через Белоруссию (под Москву), как когда-то некоторые хаживали. Это у них вряд ли получится. Мы этому пытаемся противостоять", - сказал Лукашенко в интервью "первому каналу", фрагмент опубликовал близки к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко заявил, что "надо быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ", уточнив, что "на прочность будут испытывать всех".

Теги: Александр Лукашенко, президент, Белоруссия



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