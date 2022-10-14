Поражены объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, - МО РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, где хранились значительные запасы поступившего от Запада вооружения, военной техники и боеприпасов, добавили в ведомстве.

Ранее сегодня в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Как сообщал мэр Харькова, фиксировалось минимум четыре прилета.