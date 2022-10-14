14 Октября 2022
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Армия и ВПК Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Власти Петербурга санкционировали появление "групп оповещения" с повестками в военкомат в городских подъездах

В администрации Санкт-Петербурга подтвердили, что в подъездах некоторых жилых домов начали появляться сотрудники военкоматов и полиции. Их назвали "группами оповещения".
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"В связи с тем, что по ряду адресов в Калининском районе лица, лично получившие повестки, не явились в военный комиссариат и не предоставили о себе учетные данные, им повторно были выписаны повестки. Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель – оповещение граждан о необходимости явки… Жителей многоквартирных домов просим отнестись с пониманием к организационным мероприятиям по вручению повесток во исполнение Указа Президента РФ", - цитирует РБК ответ представителя администрации.

Ранее СМИ сообщили о группах из нескольких человек (например, два человека в штатском и представитель полиции), которые сегодня с раннего утра дежурили в подъездах крупных жилых комплексов. В руках у них были видны повестки.

Теги: санкт-петербург, мобилизация, повестки, администрация



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