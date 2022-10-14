Эрдоган поручил быстро начать работу по идее газового хаба

В Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

При создании газового хаба будут приниматься необходимые меры безопасности, добавил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям быстро начать работу по идее газового хаба, "ждать в этой ситуации не стоит".

"Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг", - цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президенты встретились накануне на полях саммита по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Путин предложил турецкому коллеге построить еще один газопровод и создать в Турции газовый хаб. Он отметил, что цена на газ сейчас "заоблачная", а с помощью газового хаба Турция и Россия могли бы регулировать цены на "нормальном, рыночном уровне без всякой политической окраски".