Современный завод по производству рапсового масла и жмыха в Новосибирской области работает полностью на отечествнном оборудовании

Импортозамещение и новые рабочие места - в Новосибирской области развивается кластер сельхозмашиностроения. Маслозавод в селе Филиппово Ордынского района начал работу в июле этого года.

Во время рабочей поездки в район губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив высоко оценили потенциал нового сельхозперерабатывающего предприятия.

Андрей Травников отметил, что акценты на повышение эффективности сельского хозяйства в Новосибирской области получили своё развитие: «Многие руководители сельхозпредприятий находятся в смелом, инновационном поиске для того, чтобы поднять экономическую эффективность и производственные показатели своих хозяйств. Главная особенность проекта в селе Филиппово в том, что создаётся замкнутый цикл: от растениеводства – до обеспечения животноводства ценными высококачественными кормами (рапсовым жмыхом) и получения попутного доходного продукта – масла. Потенциал у такого подхода есть. Вторая важнейшая особенность состоит в том, что всё оборудование для завода изготовлено в Новосибирской области».

Андрей Шимкив назвал новый завод уникальным.

Сегодня на заводе производят масло рапсовое техническое и жмых для животноводства. Потребность в рапсе на первоначальном этапе закрыта, доложили губернатору: валовый сбор этой культуры в хозяйстве составляет 1800 тонн. Запуск завода позволил создать и новые рабочие места.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, стоимость проекта строительства цеха по переработке семян масличных культур (рапса) и склада для хранения семян составила 100 миллионов рублей. Мощность переработки – десять тонн в сутки. Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области с участием средств господдержки из областного бюджета.