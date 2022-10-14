Военный комиссар Прикамья заявил, что отсутствие боевого опыта не является отсрочкой для мобилизации

Отсутствие боевого опыта не является основанием для отсрочки от мобилизации, однако предпочтение отдается тем, у кого есть боевой опыт. Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил военный комиссар Пермского края Александр Коковин, передает корреспондент Накануне.RU.

Эфир транслировался в официальном сообществе правительства Прикамья в соцсети "ВКонтакте".

"В приказе четко сказано, что предпочтительно брать тех, у кого есть определенный боевой опыт, но необязательно. Конечно же, мы этого придерживаемся. Но у нас не все имеют боевой опыт. Для этого проводится боевое слаживание в течение 10 дней, потом люди прибывают в район спецоперации, там с ними еще проводят занятия инструкторы с боевым опытом. Сразу никто не побежит на передовую", - сообщил Ковин.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в регионе мобилизация завершена.