В ЕС заявили, что у Борреля нет полномочий угрожать России военным ответом

ЕС не разделяет позицию главы евродипломатии Жозепа Борреля относительно реакции на возможное применение ядерного оружия РФ на Украине. Об этом заявил сотрудник издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на источник.

Высокопоставленный европейский дипломат разъяснил, что у Борреля не было полномочий заявлять о вариантах ответа на действия России, не имея при этом никаких возможностей и права применения. В ЕС слова Борреля вызвали недоумение, пишет Regnum.

Ранее глава евродипломатии пообещал, что коллективный Запад даст мощный неядерный военный ответ в том случае, если Россия использует ядерное оружие против Украины. По его словам, это "приведет к уничтожению российской армии".

Напомним, 6 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Кремль в ответ заявил, что лидер Украины пытается развязать Третью мировую.