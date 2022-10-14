Военный комиссар Прикамья рассказал, сколько будут получать мобилизованные пермяки

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин во время прямого эфира, трансляция которого велась в официальном сообществе правительства Прикамья, рассказал о выплатах денежного довольствия мобилизованным резервистам, передает корреспондент Накануне.RU.

Оклад выплачивается на основании приказа начальника воинской части о зачислении в нее военнослужащего. Выплаты проводятся в период с 10-го по 20-е число за предыдущий месяц.

"Понятно, что забрали людей. Семьи остались, у кого один, двое, трое детей. Есть кредиты. В данном случае президентом принято решение и о кредитных каникулах. Что касается выплат, они проводятся в период с 10 по 20-е число за предыдущий месяц. То есть, если гражданин был направлен в воинскую часть с 26 по 30 октября, то в период с 10-ого по 20-е число ему за эти дни должно быть выплачено денежное довольствие. Соответственно, те граждане, которые призваны по мобилизации, прибыли 1 октября, то они денежное довольствие получат уже в ноябре в период с 10 по 20 число", - сообщил Ковин.

Размер выплат зависит от занимаемой должности, тарифного разряда (от первого по шестой), у каждого должностной оклад будет разный и воинского звания. Также имеются различные процентные надбавки.

"Военнослужащий будет получать оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию, процентную надбавку за выслугу лет, 60% надбавки за сложность, напряженность и специальный режим службы, два оклада за участие в спецоперации, при выполнении боевых задач предусмотрен ряд дополнительных выплат. От 190 тыс. и когда человек будет уже в составе воинской части в районе проведения специальной военной операции", - подчеркнул Ковин.