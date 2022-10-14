Коммунальщики Екатеринбурга получат бронь от частичной мобилизации

Сотрудники коммунальных служб Екатеринбурга получат бронь от частичной мобилизации. Как сегодня заявил глава города Алексея Орлов, вопрос уже обсуждается с военкоматом.

"Мы занимаемся сейчас бронированием. Надо понимать в общем-то, что есть категория работников, которая необходима здесь в городе, чтобы содержать город, заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального и водопроводного хозяйства и содержать улично-дорожную сеть. То есть сейчас с военкоматом такую работу активно ведем", - заявил градоначальник.