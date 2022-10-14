Стало известно о новой отсрочке от частичной мобилизации

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram заявила, что теперь отсрочку от мобилизации будут получать отцы трех и более детей до 16 лет.

Она сослалась на Указание Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, которое было направлено в военкоматы и призывные комиссии. Отмечается, что дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом.

Львова-Белова отмечает, что с начала частичной мобилизации ее аппарат получил "тысячи обращений" от родителей о необходимости расширить круг граждан, в отношении которых должна действовать отсрочка. После этого было направлено обращение в кабмин. Также ситуацию обсуждали с представителями руководства Минобороны и Генерального штаба. Многие из предложений нашли поддержку.

Напомним, в Совфеде разработали законопроект, согласно которому предлагается разрешить участвовать в боевых действиях осужденным военнослужащим и гражданским лицам.