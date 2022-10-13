Пентагон: НАТО не хочет конфликтовать с Россией

НАТО не собирается конфликтовать с РФ, заявил в ходе пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.

Он также отметил, что НАТО не несет для России никакой угрозы, однако будет бороться за "каждый дюйм" своей территории. По словам Остина, согласно ст.5 устава НАТО, вооруженное нападение хотя бы на одну из участниц альянса в Европе или Северной Америке, будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При таком исходе страны НАТО могут использовать любые меры по защите той самой страны.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что его страна де-факто уже состоит в НАТО. В свою очередь резидент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в упрощенном и ускоренном режиме после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Столтенберг ответил, что немедленно одобрить заявку не получится. Скорее всего, Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока участвует в вооруженном конфликте.