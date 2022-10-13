Самолетом и поездом: футболисты "Урала" почти сутки добирались на матч в Ростов

Футболисты "Урала" прибыли в Ростов-на-Дону на матч чемпионата России против местной команды. Дорога из Екатеринбурга заняла у игроков 18 часов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, выезд в Ростов считается самым сложным в чемпионате: из-за того, что местный аэропорт закрыт, соперникам ростовчан приходится добираться на перекладных. В среду днем команда Виктора Гончаренко вылетела из Кольцово в Сочи обычным рейсовым самолетом. Затем поздно вечером в Адлере футболисты сели на поезд до Ростова, который шел всю ночь.

Как отмечают в "Урале", несмотря на долгий переезд, у всех хорошее настроение. Уже сегодня после отдыха в отеле подопечные Гончаренко проведут предыгровую тренировку. Матч 13-го тура РПЛ состоится в пятницу, 14 октября. Игра начнется в 21.30 по екатеринбургскому времени.

Стоит отметить, что "Ростов", который тренирует наставник сборной России Валерий Карпин, сейчас занимает второе место в чемпионате страны. "Урал" пока находится на 12-й строчке.

Напомним, что игру против ростовского клуба пропустит полузащитник "Урала" Андрей Егорычев, которому недавно сделали операцию в Сербии.