Самолетом и поездом: футболисты "Урала" почти сутки добирались на матч в Ростов

13 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Самолетом и поездом: футболисты "Урала" почти сутки добирались на матч в Ростов

Футболисты "Урала" прибыли в Ростов-на-Дону на матч чемпионата России против местной команды. Дорога из Екатеринбурга заняла у игроков 18 часов.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, выезд в Ростов считается самым сложным в чемпионате: из-за того, что местный аэропорт закрыт, соперникам ростовчан приходится добираться на перекладных. В среду днем команда Виктора Гончаренко вылетела из Кольцово в Сочи обычным рейсовым самолетом. Затем поздно вечером в Адлере футболисты сели на поезд до Ростова, который шел всю ночь.

Как отмечают в "Урале", несмотря на долгий переезд, у всех хорошее настроение. Уже сегодня после отдыха в отеле подопечные Гончаренко проведут предыгровую тренировку. Матч 13-го тура РПЛ состоится в пятницу, 14 октября. Игра начнется в 21.30 по екатеринбургскому времени.

Стоит отметить, что "Ростов", который тренирует наставник сборной России Валерий Карпин, сейчас занимает второе место в чемпионате страны. "Урал" пока находится на 12-й строчке.

Напомним, что игру против ростовского клуба пропустит полузащитник "Урала" Андрей Егорычев, которому недавно сделали операцию в Сербии.

Теги: Урал, Ростов, выезд, РПЛ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети