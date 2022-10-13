13 Октября 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
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К главному врачу военного комиссариата Петербурга пришли с обысками

Сотрудники полиции пришли с обысками к главному врачу военкомата Санкт-Петербурга по делу о выдаче военных билетов категории "В" за взятки.

Как сообщает "Фонтанка", обыски прошли накануне в садоводстве "Гранит" во Всеволожском районе, где находится дом Владимира Килимчука.

По предварительной информации, у мужчины нашли крупные суммы денег: в доме более 700 тысяч рублей и при себе — 300 тысяч рублей. После этого Килимчука увезли на допрос.

Афера с военными билетами вскрылась во Фрунзенском военкомате. Якобы при содействии начальника отделения подготовки и призыва граждан в сентябре 2020 года призывники получали в документах категорию годности. В 2022 году начали проверять данные и у многих военнообязанных нашли одинаковые болезни.

Теги: главврач военного комиссариата, петербург, обыски



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