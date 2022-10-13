В Счетной палате указали на неразбериху в цифровизации

Затраты на цифровизацию в России колоссальны, собрана гигантская информация, которой обладают ведомства, но неразберихи меньше не становится. На это снова обратили внимание в Счетной палате (СП).

Аудитор СП Данил Шилков отметил, что федеральные государственные органы и подведомственные им учреждения владеют 630 федеральными государственными информационными системами (ГИС, которых, по данным Минцифры, 881) и 512 иными информационными системами. То есть в среднем на один государственный орган приходится около девяти ГИС и восьми иных информационных систем, автоматизирующих его деятельность. При этом в них часто дублируются одни и те же данные, функции.

По расчетам СП, на владение всеми действующими федеральными ГИС уже потрачено не менее 296 миллиардов рублей.

СП попробовала сопоставить все ГИС с функциями и полномочиями федеральных ведомств, но пришла к парадоксальному выводу: достоверного источника сведений о таких функциях и полномочиях нет. То есть невозможно понять, чем должно заниматься каждое ведомство, работа которых регулируется в основном сложившимися порядками и понятиями. Как итог, необходимость той или иной ГИС оценить невозможно, но все их приходится содержать.

"Очевидно, что современность ПО, используемого в ГИС, не означает перспективности самой ГИС для целей госуправления. Перспективными в настоящее время правильно считать ГИС, не имеющие импортозависимости, или, как отметил Д. А. Медведев, ГИС, для которых обеспечен технологический суверенитет. Выходом из сложившейся ситуации мы видим оптимизацию количества ГИС и прочих ИС за счет их преобразования и, по возможности, объединения в масштабируемые цифровые платформы, основой которых являются отечественные решения", - рассказал Шилков журналу "Бюджет".

Предложенная на днях платформа "ГосТех" проблему "лоскутности" цифровизации не решает, считает аудитор. Нужен продуманный государственный подход.

Пока же получается, что с граждан на каждом углу требуют персональные данные, которые в любой момент могут быть украдены, но эффективность управления от этого выше не становится, как показала частичная мобилизация. Органы власти собрали огромное количество информации о гражданах и их же обвинили в том, что они вовремя не сообщали в военкоматы все сведения об изменениях в своей жизни. Для чего же тогда цифровизация?