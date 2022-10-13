13 Октября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Муниципалитеты Челябинской области сократят расходы на празднование Нового года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал выбрать более скромные форматы празднования Нового года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств, в том числе при планировании праздничных мероприятий. Мы не будем отменять подготовку к Новому году, но важно выбрать более скромные форматы празднования", - отметил губернатор.

При этом Алексей Текслер подчеркнул, что для детей праздник в полном объеме должен быть сохранен.

Напомним, активисты ОНФ предложили главе Челябинска Наталье Котовой направить средства, предусмотренные на новогоднюю иллюминацию, на поддержку мобилизованных южноуральцев. Только на одну новую новогоднюю иллюминацию планировалось потратить 400 млн руб. В результате администрация Челябинске приняла решение направить 154 млн рублей на покупку квадрокоптеров, тепловизоров, приборов ночного видения и другой амуниции

Теги: Алексей Текслер, новый год, расходы, бюджет,



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